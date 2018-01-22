هكذا تم علاج رونالدو من الإصابة الخطرة التي تعرض لها في مباراة ديبورتيفو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لإصابة خطرة بجانب عينه خلال مباراة فريقه مع ديبورتيفو لا كورونيا، الأحد، ونشر ريال مدريد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" فيديو يظهر الطريقة التي عولج بها رونالدو بعد استبداله.

وسجل "صاروخ ماديرا" الهدف السادس لفريقه عند الدقيقة 84 من عمر اللقاء، برأسه، واصطدم خلال تسجيله للهدف بقدم مدافع الفريق الخصيم.

نتج الاصطدام عن شق بجانب عين اللاعب البرتغالي، ليقوم المدرب الفرنسي زين الدين باستبداله، ويتولى الجهاز الطبي للريال معالجته.

يذكر أن رونالدو سجل هدفه السادس في الدوري خلال الموسم الحالي، بعد أن وقع على هدفين في موقعة الأحد.