"البرغوث" و "الصاروخ".. لماذا أطلقت الجماهير هذه الألقاب على اللاعبين؟
"البرغوث" و "الصاروخ".. هذه ألقاب اللاعبين
رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقتين.
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يشتهر نجوم كرة القدم بعدة ألقاب أطلقتها عليهم الجماهير نتيجة تألقهم مع فرقهم أو منتخبات بلادهم، ولعل أبرزها لقب "البرغوث" الذي يطلق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نستعرض لكم الأسباب التي دفعت الجمهور لإطلاق مثل هذه الألقاب على اللاعبين الكبار.
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