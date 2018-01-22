هكذا رحبت الأندية الإسبانية باللاعبين السعوديين الذين انتقلوا إلى صفوفها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحبت الأندية الإسبانية باللاعبين السعوديين الذين وقعوا عقودا معها، خلال حفل الهيئة العامة للرياضة السعودية، وكان على رأس هذه الأندية، فياريال وليفانتي، اللذان يستعدان لاستقبال سالم الدوسري وفهد المولد.

وكتب فياريال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "شكرا لجمهورنا"، باللغة العربية، وأرفق تغريدته بصورة للدوسري.

من جانبه، كتب نادي ليفانتي عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع "اللاعب فهد المولد القادم من نادي الاتحاد يلتحق بنادي ليفانتي.. مرحبا في لا ليغا".

أما نادي ليغانيس، فرحب بلاعبه الجديد، يحيى الشهري، بنشر صورة له وكتب فوقها "اللاعب السعودي الدولي يحيى الشهري جاء لتدعيم مركز صناعة اللعب".

ورحب نادي نومانسيا باللاعب علي النمر بكتابة عبارة باللغة العربية "مرحبا بك في نومانسيا علي النمر".

أما نادي رايو فاييكانو فنشر صورة للاعب عبد المجيد الصليهم، وأعلن انتقال اللاعب لصفوفه حتى نهاية الموسم قادما من نادي الشباب.

ونشر نادي بلد الوليد صورة للاعب نوح الموسى وهو يحمل قميص النادي وكتب بالعربية "مرحبا بك نوح الموسى في بلد الوليد".

يذكر أن اللاعبين الستة انتقلوا إلى الأندية الإسبانية إلى جانب لاعبين آخرين هم، عبد الله الحمدان الذي سيرتدي قميص سبورتينغ خيخون، وجابر مصطفى الذي انتقل إلى فياريال، ومروان أبكر إلى ليغانيس.