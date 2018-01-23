برشلونة يعلن رحيل "المحارب" ماسكيرانو ويقيم حفل وداع له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة رسميا عن رحيل النجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن صفوفه بعد أكثر من سبعة مواسم قضاها في صفوف الفريق الكتالوني، حقق خلالها العديد من الإنجازات وكان أحد أهم ركائز الفريق، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الصين ستكون وجهته المقبلة.

وانضم "ماسكي" إلى صفوف برشلونة في 30 أغسطس/آب من عام 2010، قادما من نادي ليفربول وخاض 334 مباراة مع الفريق الكتالوني حقق خلالها 18 لقبا.

غير المدرب الإسباني السابق لبرشلونة، بيب غوارديولا، مركز ماسكيرانو من لاعب ارتكاز في وسط الملعب إلى قلب دفاع، ليثبت جدارته وقدراته العالية في قيادة خط دفاع برشلونة.

عانى اللاعب الأرجنتيني من عقدة عدم تسجيل أي هدف مع برشلونة خلال الفترة التي قضاها داخل أسوار النادي الكتالوني، لكنه كسر هذه العقدة بعد أن سجل ركلة جزاء أمام أوساسونا الموسم الماضي.

أعلن برشلونة أنه سيقيم حفل وداع للاعبه، الأربعاء، بحضور رئيس النادي، جوزيب ماريا بارتوميو، ولاعبي الفريق الأول.

وأطلقت جماهير برشلونة لقب "المحارب" على ماسكيرانو بسبب روحه القتالية العالية وقدراته البدنية المميزة في محور الدفاع رغم قصر قامته مقارنة ببقية المدافعين.

يذكر أن الصحف الإسبانية كانت قد أشارت إلى أن وجهة اللاعب الأرجنتيني القادمة ستكون الصين، بعد أن رحل عن برشلونة بسبب قلة المشاركات خلال الموسم الحالي.