سفير الدوري الإسباني في الشرق الأوسط يصف فهد المولد بـ"كريستيانو السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف سفير الدوري الإسباني في الشرق الأوسط واللاعب السابق لريال مدريد، فيرناندو سانز، اللاعب السعودي فهد المولد بكريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي السعودي، في مقابلة أجراها مع راديو "كادينا سير" الإسباني.

وقال سانز "لم أتابع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم ولكنني أستطيع أن أقول لكم، إن ليفانتي على سبيل المثال، تعاقد مع كريستيانو رونالدو أو ميسي السعودية".

من جانبه دافع رئيس رايو فاييكانو في حوار مع نفس الراديو، عن صفقة انتقال اللاعب عبد المجيد الصليهم إلى صفوف فريقه مؤكدا أن هذه الصفقة تشكل فرصة لانتداب لاعبين جدد وتدعيم النادي بأموال إضافية من خلال عقود رعاية أو مباريات ودية.

وانتقل تسعة لاعبين سعوديين على سبيل الإعارة إلى أندية إسبانية مختلفة، خلال حفل الهيئة العامة للرياضة السعودية الذي أقيم الأحد في العاصمة السعودية، الرياض.