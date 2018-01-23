عقوبات مشددة على عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت بسبب "نهائي كأس الخليج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لأربع مباريات ودفع غرامة مالية بالإضافة إلى الإنذار الكتابي، على لاعبي المنتخب الأول، عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت، بالإضافة إلى معاقبة محمد فوزي بغرامة مالية وإنذار كتابي، بعد أحداث الليلة التي سبقت نهائي كأس الخليج.

ونشر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط التابعة له والتي جاء فيها الإعلان عن معاقبة عبد الرحمن ومبخوت بالإيقاف لأربع مباريات مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وتوجيه إنذار كتابي لهما.

أما عقوبة فوزي، فجاءت مخففة لأنه لم يكن ضمن قائمة الفريق المشاركة في المباراة النهائية، إذ أوقعت عليه غرامة قدرها 40 ألف درهم بالإضافة إلى توجيه إنذار كتابي.

وأسفرت نتائج التحقيق الذي أجراه اتحاد الكرة الإماراتي عن ثبوت مخالفة خروج اللاعبين من مقر إقامة المنتخب دون إذن المشرف العام، وبقاءهم لما يقارب الساعتين في الخارج.

يذكر أن عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت دافعا عن نفسيهما ضد الاتهامات الموجهة لهما، إذ أكد "عموري" أنه لم يخالف القيم الإماراتية، في حين شدد مبخوت على أن عطاءه للمنتخب لن "يتلطخ بالشائعات".