الأمين العام للاتحاد الإماراتي: لن نلعب في "الدولة المجاورة" حتى لو خرجنا من "القارة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، محمد بن هزام، أن لجنة الملاعب المحايدة في الاتحاد الآسيوي وافقت على طلبات الاتحاد الإماراتي خلال اجتماع جمع الطرفين، وشدد على أن الأندية الإماراتية لن تلعب على أراض قطرية خلال بطولة دوري أبطال آسيا مهما يكن.

وقال بن هزام في مداخلة أجراها مع قناة أبوظبي الرياضية إن اللجنة قامت بجولة في السعودية والإمارات وقطر، وكانت تسعى لإقناع الاتحاد الإماراتي بتجاوز مطلب اللعب على أراض محايدة في مباريات الأندية الإماراتية والقطرية لكنها تجاوبت مع المطالب الإماراتية بشكل إيجابي في النهاية.

وكشف الأمين العام للاتحاد الإماراتي، أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، محمد خلفان الرميثي، عرض وجهة نظر الإمارات وأكد للجنة أن اللعب في قطر يشكل "تهديدا مباشرا" على اللاعبين والأندية الإماراتية لأنها "تأوي إرهابيين ومطلوبين أمنيا لدولة الإمارات ودول المقاطعة".

أكد بن هزام أن الاتحاد الإماراتي يتوقع أن يبعث الاتحاد الآسيوي برده على تنفيذ المطالب الإماراتية في 26 يناير/كانون ثاني الجاري، وأكد أن الموقف الإماراتي ثابت وقال "لن نلعب على أراضي الدولة المجاورة حتى لو خرجنا من القارة".

وكان الاتحاد الآسيوي قد أصدر قرارا بمنع اللعب على أراض محايدة وألزم الدول بإصدار تأشيرات دخول مخصصة للاعبي وأندية كرة القدم حتى وإن كان هناك حظر على جنسياتهم، خلال بطولة دوري أبطال آسيا.

يذكر أن الاتحاد الإماراتي عرض ثلاثة مطالب على اللجنة الآسيوية، وهي اللعب على أراض محايدة، وأن تجتمع كل اللجان في مقر الاتحاد الآسيوي الرئيسي وإزاحة أصحاب المصالح عن رئاسة اللجان.