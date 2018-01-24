رئيس الأرجنتين: ميسي أفضل من مارادونا.. وعلينا أن ننسى وصمة العار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فضل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، النجم ليونيل ميسي على نظيره دييغو أرماندو مارادونا، مشيرا إلى أن كرة القدم في عهد الأول باتت أصعب مما كانت عليه سابقا، وذلك في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية عن لسانه خلال رحلته إلى روسيا، الثلاثاء.

وقال ماكري وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية "لقد اتخذت موقفي من هذه القضية، ميسي أفضل من مارادونا، فالأمر يتعلق بثبات المستوى وغزارة الأهداف ولأن كل شيء يتطور، كما يحدث في كرة القدم".

وأضاف ماكري، الذي كان رئيسا لنادي بوكا جونيورز الشهير في الأرجنتين "بالنتيجة، أن تكون الأفضل في الوقت الراهن أكثر صعوبة مما كان عليه الأمر سابقا، فإيقاع المباريات أصبح أسرع وطريقة اللعب تغيرت".

أما عن كأس العالم فقال الرئيس الأرجنتيني "لدينا إيمان بميسي وبقية اللاعبين لكننا أمام بطولة صعبة، ونحن الأرجنتينيون علينا ان ننسى ما نسميها وصمة عار، وهي إما أن نكون أبطال المونديال أو لا نكون شيئا".

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني وصل إلى المباراة النهائية خلال النسخة السابقة من كأس العالم لكنه خسر أمام ألمانيا بهدف نظيف في البرازيل.