برشلونة يمنح كوتينيو "رقم الأساطير" ويضع عليه مسؤولية إضافية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منح نادي برشلونة "رقم الأساطير" للاعبه البرازيلي الجديد، فيليبي كوتينيو، وهو رقم 14، الذي ارتداه من قبل الأسطورة الهولندي يوهان كرويف والنجم الفرنسي تييري هنري واللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

يحمل هذا الرقم معان مميزة لمشجعي الفريق الكتالوني، فهو رقم اللاعب والمدرب الذي بنى مجد برشلونة، ووضع له أسس النجاح التي لا زال يعمل بها برشلونة حتى الآن، وهو الهولندي يوهان كرويف.

لم يكن النجم الهولندي الوحيد، النجم الوحيد الذي ارتدى هذا القميص، بل تبعه الغزال الفرنسي الأسمر، تييري هنري، الذي حقق السداسية مع برشلونة عام 2009 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

أما آخر النجوم الذين ارتدوا هذا الرقم فكان "المقاتل" الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي حقق لقبي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وكان أحد ركائز الفريق على المستوى الدفاعي.

هذا الرقم سيضع مسؤولية إضافية على اللاعب البرازيلي، الذي يسعى لإثبات نفسه مع الفريق الكتالوني ليسجل اسمه كأحد الأساطير الذين ارتدوا هذا الرقم.