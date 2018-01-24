الحكم الإنجليزي كلاتنبرغ يوقف مباراة بكأس ملك السعودية فور سماعه الأذان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقف الحكم الإنجليزي، مارك كلاتنبرغ مباراة دور الـ16 لكأس الملك بين الفيحاء والفتح، بعد سماعه صوت الأذان في مسجد مجاور لملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية في منطقة المجمعة التابعة للعاصمة السعودية، الرياض.

وانتشر فيديو للحكم الإنجليزي وهو يقوم بحمل الكرة وإيقاف اللعب فور سماعه صوت الأذان، قبل أن يقوم باستئناف اللعب بعد نهايته.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد ليعبر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك.

يذكر أن كلاتنبرغ اعتزل التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كان أحد أهم الحكام على مستوى القارة الأوروبية وتوجه إلى المملكة من أجل تطوير مستوى التحكيم في البطولات السعودية.