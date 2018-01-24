فهد المولد يوضح أهمية انتقاله إلى نادي ليفانتي الإسباني.. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يعتقد اللاعب السعودي الذي وقع عقدا مع نادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد، أن انتقاله إلى الدوري الإسباني يشكل أمرا إيجابيا له وللكرة السعودية، وتمنى أن يلتحق جميع اللاعبين السعوديين بمن سبقوهم في طريق الاحتراف الأوروبي.

وقال المولد خلال مقابلة أجراها في المعسكر الذي يقيمه الأخضر في العاصمة السعودية، الرياض، "أعتقد أن انتقالي سيشكل نقطة إيجابية لي وللكرة السعودية، بإذن الله".

وأضاف اللاعب الدولي السعودي "أتمنى ألا يتوقف الاحتراف الأوروبي عند فهد المولد أو سالم (الدوسري) أو يحيى (الشهري) واللاعبين الآخرين، بل أن يشمل جميع اللاعبين السعودي".

وشدد المولد على أهمية المعسكر الذي يخوضه المنتخب السعودي في الرياض، لأنه يفسح المجال للتعارف بين المدرب واللاعبين، وكشف أن لاعبي الأخضر يعلمون جيدا أن التحضير لكأس العالم سيكون مكثفا.

يذكر أن المولد انتقل رفقة ثمانية من مواطنيه إلى أندية إسبانية مختلفة، خلال حفل الهيئة العامة للرياضة السعودية والذي أقيم الأحد في الرياض.