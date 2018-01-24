ماسكيرانو مودعا زملائه: لقد كان اللعب لبرشلونة حلما حان وقت الاستيقاظ منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو رسائل مؤثرة لزملائه في برشلونة، خلال حفل تكريمه، بعد أن قرر الرحيل عن النادي الكتالوني إلى الصين، مقابل ما يقارب 7 مليون دولار، وفقا لموقع "Transfermarket" المتخصص بتفاصيل انتقالات اللاعبين.

وقال ماسكيرانو "لقد كان اللعب هنا حلما، ولكن حان وقت الاستيقاظ منه، أصعب شيء في اللعب مع برشلونة هو أنك ستغادر في يوم ما".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني المخضرم "عندما تكبر في السن تستطيع أن تضع نفسك في مكان المدرب، وهو يعلم شعوري كلاعب ولكنني أدركت أنني لم أعد نفس اللاعب الذي كنته سابقا، وحين تصل إلى هذه المرحلة، كل تاريخك لا يعني شيئا".

وكشف ماسكيرانو أن النجوم الإسبان الثلاثة، تشافي هيرنانديز وكارليس بويول وفيكتور فالديز، ساعدوه على التأقلم مع المجموعة، إذ كان يعتقد أنه سيواجه صعوبات في غرف تبديل ملابس برشلونة بسبب كثرة النجوم فيها، ولكن ذلك لم يحدث، وفقا له.

بالمقابل، وجه زملاء النجم الأرجنتيني رسائل شكر وأمنيات بالتوفيق له، كما استذكر النجم الإسباني أندريس إنييستا ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي الأيام التي قضاها الثنائي مع ماسكيرانو في النادي وتمنوا له التوفيق في خطوته القادمة.

وأعلن برشلونة عن انتقال لاعبه الذي قضى أكثر من سبعة مواسم في صفوفه، إلى نادي هيباي تشاينا فورتشن، في حين كشف موقع "Transfermarket" أن قيمة الصفقة بلغت حولي الـ7 مليون دولار.