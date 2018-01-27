ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات ورونالدو يسجل رقما مميزا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه فالنسيا برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي سجل فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه رقم 100 من ركلة جزاء.

وتقدم الريال عبر رونالدو عند الدقيقة 16 من علامة الجزاء، قبل أن يضيف هو نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضا، عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للضيوف.

وفي الشوط الثاني، قلص فالنسيا الفارق عبر سانتي مينا عند الدقيقة 59، قبل أن يسجل البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث للريال عند الدقيقة 83 ويضيف زميله الألماني توني كروس الهدف الرابع بعدها بخمس دقائق.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الملكي إلى نقطته رقم 38 ليحافظ على مركزه الرابع، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة الـ40 في المركز الثالث.

يذكر أن رونالدو سجل ركلة الجزاء رقم 100 له في جميع المسابقات، كما سجل هدفه الثامن خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني.