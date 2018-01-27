مرتضى منصور يوجه تحذيرا لرئيس النادي الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، نظيره رئيس الأهلي، محمود الخطيب، من محاولة ضم اللاعبين الذين يسعى فريقه لاستقطابهم، وشدد على ضرورة الاحترام المتبادل بين الفريقين في الصفقات التي يطمحان لإتمامها.

ورفض منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده في منزله بمناسبة ضم اللاعب التونسي حمدي النقاز، ما أسماها "محاولات بعض الأندية للدخول في صفقات يسعى النادي لضمها".

واستهدف رئيس نادي الزمالك في حديثه مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد الحفيظ، ونظيره في نادي الأسيوطي، هادي خشبة، مشيرا إلى أن الأهلي يحاول ضم اللاعب محمد عنتر والذي يسعى الزمالك للتعاقد معه.

وعبر منصور عن رفضه لما أسماه محاولات "للمزايدة على الصفقة"، صفقة عنتر، وكشف رئيس الزمالك عن أنه أرسل رسالة لرئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، طلب منه فيها الامتناع عن الدخول في الصفقات التي يسعى الزمالك لإبرامها، على أن يمتنع الفريق الزملكاوي عن الدخول في الصفقات التي يسعى الأهلي لإتمامها.

أما عن صفقة النقاز، فكشف رئيس الزمالك أن صديقا له تكفل بتكاليفها، وأكد أن النادي الأبيض والأحمر لم يدفع شيئا من قيمة الصفقة.