فيدرير يفوز بأستراليا المفتوحة ويحقق لقبه الـ20 في بطولات "غراند سلام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توج النجم السويسري روجيه فيدرير بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد ان هزم نظيره الكرواتي مارين شيليتش، في المباراة النهائي بواقع ثلاث مجموعات مقابل اثنتين، ليحقق لقبه رقم 20 في بطولات "غراند سلام".

وتفوق "كوكب التنس" في المجموعة الأولى بتفاصيل ستة أشواط مقابل شوطين، لكن اللاعب الكرواتي صعب المهمة على فيدرير بعد أن خطف منه المجموعة الثانية بواقع سبعة أشواط مقابل ستة.

عاد النجم السويسري المخضرم وفاز بالمجموعة الثالثة بتفاصيل ستة أشواط مقابل ثلاثة، قبل أن يشعل شيليتش الإثارة مجددا ويفوز بالمجموعة الرابعة بنفس النتيجة.

احتكم اللاعبان لمجموعة خامسة فاصلة، وانتظر الجميع أن تشهد منافسة شرسة، لكن "المايسترو" نجح في حسمها بسهولة لصالحه، بعد أن فاز فيها بواقع ستة أشواط مقابل شوط وحيد، ليتوج بلقب البطولة.

وبهذا الفوز، حقق فيدرير لقبه السادس في أستراليا، والـ20 له في بطولات "غراند السلام"، أو البطولات الكبرى في عالم التنس.

يذكر أن بطولة أستراليا هي الأولى بين البطولات الكبرى في الموسم الجديد، وهو الأمر الذي سيعطي اللاعب السويسري دفعة إضافية للتألق خلال الموسم الحالي.