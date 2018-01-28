حكاية مونديال 1974.. هولندا تقدم للعالم أسلوب "الكرة الشاملة" وألمانيا تتوج باللقب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقيمت النسخة العاشرة من بطولة كأس العالم في ألمانيا الغربية، وتوج المنتخب الألماني بلقبها بعد فوزه في النهائي على هولندا بهدفين مقابل هدف وحيد، في البطولة التي شهدت استحداث النسخة الجديدة من كأس البطولة، والتي استمرت حتى الآن، كما حدثت فيها أول حالة طرد بالبطاقة الحمراء في المونديال، وقدمت هولندا للعالم أسلوب "الكرة الشاملة".

غياب الكبار

غابت عدة منتخبات كبيرة عن هذه النسخة من المونديال، وهي إسبانيا وإنجلترا والبرتغال وفرنسا، وتشيكوسلوفاكيا والمكسيك، بسبب فشلها في عبور التصفيات المؤهلة.

أول بطاقة حمراء في تاريخ كأس العالم

تلقى اللاعب التشيلي كارلوس كاسيلي أول بطاقة حمراء في تاريخ المونديال، بعد أن تم طرده في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بألمانيا الغربية.

وقد طبق نظام الطرد باستخدام البطاقة الحمراء للمرة الأولى في كأس العالم 1970 في المكسيك، لكن تلك النسخة لم تشهد أي حالة طرد.

الكرة الشاملة

شهدت هذه النسخة من المونديال تطبيق أسلوب "الكرة الشاملة"، بعد أن طبقه خريجو أكاديمية نادي أياكس مع المنتخب الهولندي، بقيادة الأسطورة يوهان كرويف، وذلك عبر تطبيق اللامركزية للاعبين في أرض الملعب فيصبح لاعب وسط مدافعا والمدافع يشارك في العمليات الهجومية.

نقل كرويف هذا الفكر معه حين انتقل إلى برشلونة وكان أول من يطبقه حين أصبح مدربا للفريق الكتالوني، ثم ورثه عنه المدرب الإسباني بيب غوارديولا وطوره ليساهم هذا الأسلوب في بناء العصر الذهبي للفريق الكتالوني.

النهائي

أقيمت المباراة النهائية على أرضية ملعب ميونخ الأولمبي، تقدم المنتخب الهولندي مبكرا من ركلة جزاء سجلها النجم يوهان نيسكينز، عند الدقيقة الثانية، وقبل أن يلمس أي لاعب ألماني الكرة.

عاد المنتخب الألماني وسجل هدف التعادل عند الدقيقة 26 عبر النجم بول برايتنر، قبل أن يسجل القناص الألماني غيرد مولر هدف الفوز لبلاده وهدفه الأخير مع "المانشافت" عند الدقيقة 43.

ألمانيا الغربية أصبحت أول منتخب يحقق لقب كأس أمم أوروبا ويتبعه بلقب كأس العالم، إذ فازت بكأس أمم أوروبا 1972 في بلجيكا، ولم يحقق هذا الإنجاز بعدها سوى المنتخب الإسباني حين حقق لقب كأس أمم أوروبا 2008 وتوج بلقب المونديال عام 2010.