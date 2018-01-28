السعودية والإمارات تعلنان عن قرارهما بعد رفض الاتحاد الآسيوي لـ"الملاعب المحايدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحادان الإماراتي والسعودي عن موقفهما من قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي رفضت توصياتهما باللعب مع الأندية القطرية على أراض محايدة في بطولة دوري أبطال آسيا، ليقرر الاتحادان مشاركة الأندية السعودية والإماراتية في البطولة الآسيوية، مع إبداء تحفظهما على الآلية التي اتبعها الآسيوي في اتخاذ قراره النهائي.

ونشر الاتحاد السعودي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيه "بناء على القرار الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والقاضي بلعب الأندية السعودية والقطرية في دوري أبطال آسيا في نسخته للعام الجاري 2018 بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وعدم اللعب في ملاعب محايدة عطفا على التصويت الذي أجرته اللجنة التنفيذية في الاتحاد، فإن الاتحاد السعودي سيعمل على تسهيل مشاركة الأندية السعودية في المسابقة".

وعبر الاتحاد السعودي في بيانه عن تحفظه الشديد على الآلية التي صدر بموجبها القرار، وأشار إلى أن لجنة المسابقات التي يرأسها القطري سعود المهندي، لم تلتزم بالحيادية في قرارها، وذلك لأنها لم تأخذ بتوصيات اللجنة المحايدة التي شكلها نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، الهندي برافول باتيل، وشركة الدراسات الأمنية "كنترول ريسك"، والتي رأت باللعب على أراض محايدة أمرا حتميا.

وبررت السعودية في بيان اتحادها رغبتها باللعب على أراض محايدة، بالحفاظ على سلامة لاعبي الأندية السعودية، وأكدت أن هذا الأمر "لم ينتف بصدور القرار"، إذ كشف الاتحاد السعودي عن أنه سيعمل مع المرجعيات الحكومية من أجل توفير المتطلبات التي تضمن سلامة الأندية المشاركة.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإماراتي عن مشاركة الأندية الإماراتية في البطولة الآسيوية، رغم قرار الاتحاد الآسيوي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وجاء فيه "تلقى اتحاد الإمارات لكرة القدم رسالة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفيد بصدور قرار اللجنة التنفيذية بخصوص مشاركة فرقنا بدوري أبطال آسيا لعام 2018".

وتابعت الإمارات في بيان اتحادها "وانطلاقا من سياسة الدولة واحترامها الكبير لكافة الالتزامات والاتفاقيات ومنها الالتزامات والاتفاقيات الرياضية، فإن اتحاد الإمارات لكرة القدم سيقدم كافة التسهيلات وسبل الدعم لفرقنا المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018، وذلك رغم تحفظنا الشديد على الطريقة والآلية التي صدر بها القرار وعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المحايدة".

وتابع الاتحاد الإماراتي بيانه قائلا "وهنا لابد من الإشارة إلى أن طلب الإمارات اللعب بملاعب محايدة جاء في ظل صعوبة اللعب بالدولة المجاورة، حيث رغب الاتحاد الآسيوي في دراسة الوضع وشكل لجنة محايدة برئاسة برافول باتيل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكلف شركة دراسات أمنية (كونترول ريسك الأوروبية المستقلة) لهذا الغرض، الأمر الذي لاقى تجاوبا وتعاونا إماراتيا كبيرا".

وعبر الاتحاد الإماراتي عن استغرابه من قرار اللجنة التنفيذية بعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المحايدة، وإقرار لعب الأندية الإماراتية والقطرية بنظام الذهاب والإياب.

وختم الاتحاد الإماراتي بيانه قائلا "وإننا ومن منطلق الحرص على التعاون مع الاتحاد الآسيوي، نعلن مشاركة أنديتنا بدوري أبطال آسيا موسم 2018، والتنسيق معها حول جميع التجهيزات الخاصة بذلك وعقد اجتماع بهدف التوصل مع الاتحاد الآسيوي لتسخير كافة الإمكانيات وتوفير المشاركة الآمنة لسلامة البعثات الرسمية للفرق".

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي، كانت قد قررت، السبت، أن تلعب الأندية السعودية والإماراتية مع نظيرتها القطرية بنظام الذهاب والإياب على أراضي الدول الثلاث، بعد الطلب السعودي والإماراتي بضرورة اللعب على ملاعب محايدة.