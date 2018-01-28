سفيرة كأس العالم 2018 تنشر صورة لها مع نيمار.. فما المناسبة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت ملكة جمال روسيا السابقة وسفيرة كأس العالم 2018، فيكتوريا لوبيريفا، صورة تجمعها بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وهنأته بالفوز على مونبيليه، كما عبرت عن سعادتها بوضعه لشارة منظمة مكافحة مرض الإيدز والمعروفة بـ"UNAIDS" بصفتها سفيرة لها.

ونشرت ملكة جمال روسيا السابقة صورتها مع نيمار عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام وكتبت "إنه لفخر لي أن يضع نجم نادي باريس سان جيرمان الأول، نيمار، شارة UNAIDS".

وأضافت لوبيريفا "تهانينا لك ولكل أفراد الفريق على الفوز الذي تم تحقيقه اليوم"، في إشارة إلى فوز الفريق الباريسي على مونبيليه بالدوري الفرنسي، السبت.

وتم تعيين ملكة الجمال السابقة والتي توجت على عرش ملكات جمال روسيا عام 2003، سفيرة لكأس العالم 2018، كما أنها سفيرة خاصة لمنظمة "UNAIDS" التي تدعو للقضاء على مرض الإيدز بحلول عام 2030.

كما نشرت لوبيرييفا صورة لها وهي ترتدي قميص باريس سان جرمان داخل غرف تبديل ملابس الفريق.