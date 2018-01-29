هكذا تم استقبال فهد المولد فور وصوله إلى إسبانيا للانضمام إلى ليفانتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتشدت عدة وسائل إعلام إسبانية لاستقبال اللاعب السعودي المنضم حديثا لنادي ليفانتي الإسباني، فهد المولد، حسب الصور التي نشرها الموقع الرسمي للنادي.

وظهر المولد وهو يجيب على أسئلة الصحفيين الذي احتشدوا من أجل التعرف على اللاعب الجديد للفريق الأحمر والأزرق.

وانضم الجناح السعودي إلى النادي الإسباني قادما من نادي اتحاد جدة، لخوض أول تجربة احترافية له في أوروبا بعد أن وقع عقد مع ليفانتي في الحفل الذي أقامته هيئة الرياضة السعودية قبل أيام.

ولم يكن المولد، اللاعب السعودي الوحيد الذي انتقل إلى أندية إسبانية، بل انضم إليه ثمانية من زملائه مثل سالم الدوسري ويحيى الشهري وغيرهم.