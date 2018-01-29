أحمد حجازي يرحب بمواطنه علي جبر في صفوف ويست بروميتش ألبيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب المدافع المصري لنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي، بزميله في المنتخب وشريكه في قلب الدفاع، علي جبر، بعد انتقال الأخير إلى نفس النادي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر حجازي فيديو رحب فيه بزميله في المنتخب المصري وقال "أنا أحمد وأريد أن أقول مرحبا وحظا موفقا لأخي، أهلا بك علي".

وكان ويست بروميتش قد أعلن انتقال قلب الدفاع المصري إلى صفوفه قادما من نادي الزمالك، الإثنين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وأشار إلى أنه سيرتدي الرقم "16".

وسينضم جبر إلى زميله في المنتخب والذي خاض بجانبه بطولة كأس أمم أفريقيا 2017، والتي حقق فيها المنتخب المصري المركز الثاني بعد خسارته في النهائي أمام الكاميرون.

يذكر أن جبر سيكون اللاعب المصري الخامس في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، بعد محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حجازي ورمضان صبحي.