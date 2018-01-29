حكاية مونديال 78.. تونس تحقق أول فوز عربي في كأس العالم والأرجنتين بطلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استضافت الأرجنتين النسخة رقم 11 من بطولة كأس العالم عام 1978، وتوجت باللقب على حساب هولندا بعد فوزها عليها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في البطولة التي شهدت المشاركة الأولى للمنتخب التونسي في المونديال وتحقيقه الفوز الأول في تاريخ العرب وأفريقيا بالمحفل العالمي.

مونديال على أنقاض انقلاب

شهدت الأرجنتين انقلابا دمويا على الرئيس خوان دومينغو بيرون، عام 1976، قبل عامين من استضافتها لكأس العالم، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، بسبب الأحداث الدموية التي كانت تشهدها البلاد.

وأشارت الروايات حينها إلى أن وحدة الميكانيك في الجيش الأرجنتيني اعتقلت آلاف الأشخاص في مكان قريب من ملعب "مونومنتال" الشهير في العاصمة، بيونس أيرس، وكانت تسمع صيحاتهم في الملعب خلال مباريات البطولة.

تونس تصنع التاريخ

وقع المنتخب التونسي في المجموعة الثانية، مع بولندا وألمانيا الغربية والمكسيك، في مجموعة لم يكن يتوقع كثيرون أن يتجاوزها التونسيون بسبب وجود حامل اللقب والمنتخب البولندي القوي والمكسيكي الذي كان قوة لا يستهان بها.

فاجئ "نسور قرطاج" الجميع بفوزهم بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد على المكسيك في المباراة الأولى بفضل أهداف علي كعبي ونجيب غميض ومختار الذويب.

خسر المنتخب التونسي مباراته الثانية في المجموعة بهدف نظيف أمام بولندا، قبل أن يتعادل سلبيا مع ألمانيا الغربية ويحتل المركز الثالث في المجموعة.

النهائي

لعب المنتخبان الأرجنتيني والهولندي المباراة النهائية، وفازت الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي لجأ فيها الفريقان لأشواط إضافية بعد التعادل بهدف لمثله.