رياضيات حافظن على جاذبيتهن داخل الملاعب وخارجها

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جمعت بعض الرياضيات بين المهارة والجمال فلفتن الأنظار بجائبيتهن إلى جانب قدراتهن الرياضية المميزة، نستعرض لكم أبرز النجمات الذين حافظوا على جاذبيتهن داخل وخارج مضامير الرياضة.