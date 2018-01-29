رياضيات حافظن على جاذبيتهن داخل الملاعب وخارجها

رياضيات حافظن على جاذبيتهن داخل وخارج الملاعب

رياضة
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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جمعت بعض الرياضيات بين المهارة والجمال فلفتن الأنظار بجائبيتهن إلى جانب قدراتهن الرياضية المميزة، نستعرض لكم أبرز النجمات الذين حافظوا على جاذبيتهن داخل وخارج مضامير الرياضة.

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