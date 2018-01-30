الأهلي المصري يجني 2.5 مليون دولار من إعارة 3 لاعبين لأندية سعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النادي الأهلي المصري عن إعارة ثلاثة من لاعبيه لأندية سعودية، وكشف عن أنه سيتحصل على 2.5 مليون دولار مقابل هذه الصفقات الثلاث، وفقا لما نشره عبر موقعه الرسمي.

ونشر الأهلي خبرا جاء فيه " أعلن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة بالأهلي عن إعارة كلًا من صالح جمعة للفيصلي السعودي وعمرو بركات للشباب السعودي وحسين السيد للاتفاق السعودي لمدة عام ونصف".

وكشف الفريق المصري عن أنه تحصل على 2.5 مليون دولار مقابل هذه الصفقات، وأكد أن اللاعبين الثلاثة جددوا عقودهم مع المارد الأحمر لمدة موسمين قبل التوقيع على عقود الإعارة.

وقام الأهلي بإعارة اللاعب مؤمن زكريا لأهلي جدة، وعماد متعب الذي انضم للتعاون، وأحمد الشيخ الذي التحق بالاتفاق.

يذكر أن الفريق الأحمر كان قد أعلن عن تعاقده مع النجم الشاب لنادي إنبي، صلاح محس، لمدة خمسة مواسم، في وقت سابق الثلاثاء.