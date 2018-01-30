بعد وصول العين والغرافة لدور المجموعات.. مواجهات قوية بين أندية الإمارات والسعودية مع فرق قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اجتاز العين الإماراتي والغرافة القطري الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، ليقع الأول في المجموعة الرابعة إلى جانب الهلال السعودي والريان القطري واستقلال طهران الإيراني، في حين جاء الثاني في المجموعة الأولى مع الجزيرة الإماراتي والأهلي السعودي وتراكتور الإيراني.

ونجح "الزعيم" الإماراتي بتجاوز عقبة فريق المالكية البحريني بعد فوزه عليه بهدفين نظيفين، رغم الأداء المميز الذي قدمه الفريق البحريني في الشوط الأول من المباراة.

وسجل أهداف العين، كل من الدولي السويدي ماركوس بيرغ والبرازيلي كايو فيرنانديز، ليحجز "البنفسجي" مقعده في دور المجموعات للبطولة.

وسيلتقي العين بنظيره الهلال السعودي، قبل أن يواجه الريان القطري في 20 فبراير/شباط المقبل، ويلعب مع استقلال طهران.

أما الغرافة، فنجح بالفوز على فريق باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة سجل فيها النجم الهولندي ويسلي شنايدر الهدف الأول للفريق القطري.

وسيلعب الغرافة مباراته الأولى في دور المجموعات مع الجزيرة الإماراتي على أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، في 12 فبراير/شباط المقبل، قبل أن يلعب أمام تراكتور الإيراني، ويواجه أهلي جدة في المباراة الثالثة في المجموعة.

يذكر أن مباريات الأندية الإماراتية والسعودية مع نظيرتها القطرية ستشهد إجراءات أمنية مشددة بعد أن رفض الاتحاد الآسيوي طلب الاتحادين الإماراتي والسعودي باللعب على أراض محايدة أمام أندية قطر.