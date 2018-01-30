الهلال يعلن عن إتمام صفقة انتقال المغربي الشاب أشرف بن شرقي لصفوفه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي الهلال السعودي عن إتمام صفقة انتقال المهاجم المغربي أشرف بن شرقي لصفوفه قادما من نادي الوداد البيضاوي، دون أن يعلن عن قيمة الصفقة وتفاصيلها.

وكتب الزعيم السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "أتمت إدارة النادي إجراءات التوقيع مع المغربي أشرف بن شرقي ليمثل فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أعوام ونصف".

وكان الهلال قد أعلن انتقال بن شرقي لصفوفه في 22 من الشهر الجاري، لكنه لم يعلن عن إتمام الصفقة نهائيا حتى، الثلاثاء.

ولفت المهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عاما الأنظار خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة والتي توج بلقبها الوداد على حساب الأهلي المصري، بعد أن سجل خمسة أهداف في البطولة وكان أحد أبرز نجومها.

من جانبه، يسعى الهلال لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد بعد الإصابات المتكررة لأبرز نجومه، مثل السوري عمر خريبين والبرازيلي كارلوس إدواردو، بالإضافة إلى رحيل أحد أبرز لاعبي الفريق، سالم الدوسري، إلى فياريال الإسباني.