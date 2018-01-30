تقارير: مانشستر سيتي يقدم عرضا بقيمة 85 مليون دولار لرياض محرز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم مانشستر سيتي عرضا لنجم نادي ليستر سيتي، الجزائري رياض محرز، بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 85 مليون دولار) وذلك وفقا لما نقلته الصحف الإنجليزية.

فبعد أن فشل السيتي في الحصول على خدمات اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز بالإضافة إلى إصابة لاعبه الألماني ليروي ساني، يبدو أن الفريق أصبح يرغب بضم النجم الجزائري لتدعيم خط هجومه.

ويعاني "مواطنو مانشستر" من كثرة الإصابات في خط الهجوم، مع غياب المهاجم غابرييل خيسوس إلى جانب ساني، الذي تعرض لإصابة قوية مؤخرا.

من جانبه، يقدم أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016، مستويات مميزة مع فريقه ليستر سيتي خلال الموسم الحالي بعد أن سجل ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 24 مباراة خاضها مع الفريق.

وما قد يغري السيتي في التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عاما، هو أنه يستطيع المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم مشاركة فريقه في النسخة الحالية من البطولة.