مدرب المنتخب الروسي يشبه أسلوب لعب محمد صلاح بميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شبه مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف، أسلوب لعب النجم المصري محمد صلاح بنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه لفت إلى أن التكتيك الدفاعي للمدرب الأرجنتيني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، سيغير من أسلوب لعب نجم "الفراعنة" الأول، في المونديال.

وقال شيرشيسوف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "سيكون علينا عدم تركه يتحرك بحرية فأسلوبه يشبه ميسي لكن صلاح ليس نفس اللاعب مع المنتخب".

ووضح مدرب المنتخب الروسي وجهة نظره قائلا "دوره في الملعب مختلف، زملاءه مختلفون. حتى شكل المباريات مختلف، كلوب يحب الهجوم في حين يفضل كوبر التكتيكات الدفاعية".

وتابع المدرب حديثه قائلا "من المنطقي أكثر تحليل وديات مصر من مشاهدة صلاح مع ليفربول"، حسب تعبيره.

يذكر أن المنتخب المصري وقع في نفس المجموعة مع نظيره الروسي بالإضافة إلى السعودية وأوروغواي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2018 والتي ستستضيفها روسيا.