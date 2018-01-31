أرسنال يكمل ثاني صفقاته المدوية في سوق الانتقالات بضم أوباميانغ مقابل 79 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني عن توصله لاتفاق مع أرسنال الإنجليزي لرحيل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، إلى الفريق اللندني قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا، الأربعاء، كما رحب أرسنال بنجمه الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ونشر دورتموند بيانا عبر موقعه الرسمي كشف فيه عن توصله لاتفاق مع أرسنال لرحيل أوباميانغ عن قلعة الأسود إلى مدافع لندن.

وقال المدير الرياضي للفريق الألماني، مايكل زور "بعيدا عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، نريد أن نتذكر أن رحلة أوباميانغ مع الفريق كانت ناجحة".

من جانبه، رحب أرسنال بنجمه الجديد ونشر له معر ض صور لقميصه الجديد دون أن يكشف عن الرقم، وأكد أن العقد طويل الأمد.

وأشارت الصحف الإنجليزية إلى أن قيمة الصفقة بلغت 56 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب الـ79 مليون دولار).

وانضم "الفهد الغابوني" إلى صفوف دورتموند عام 2013، قادما من نادي سانت إيتيان الفرنسي، إذ لعب مع الفريق الألماني 144 مباراة سجل خلالها 98 هدفا.

وسيشكل ضم أوباميانغ، نقطة قوة إضافية لأرسنال في خط الهجوم مع وجود اللاعب الفرنسي أليكساندر لاكازيت، كما ستكون هذه هي الصفقة الكبرى الثانية للفريق اللندني في سوق الانتقالات الشتوية، بعد استقطاب اللاعب الأرميني هينريك ميختاريان من مانشسر يونايتد.

وشكل ميختاريان وأوباميانغ ثنائيا ناجحا حين كان الثنائي يلعب في دورتموند، إلى جانب الألماني ماركو رويس ومواطنه ماريو غوتزة.

يذكر أن صورا مسربة من داخل غرف ملابس أرسنال، كشفت عن أن اللاعب الغابوني سيرتدي الرقم "14" وهو رقم أسطورة "الغانرز"، الفرنسي تييري هنري.