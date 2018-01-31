لاعبو تشيلسي يرفعون شعار "لا لمعاداة السامية" قبل مواجهة بورنموث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفع لاعبو تشيلسي شعار "لا لمعاداة السامية" قبل مباراتهم ضد نادي بورنموث، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، الأربعاء.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر يظهر نجوم الفريق وهم يرفعون شعار "لا لمعاداة السامية".

وقال الإسباني ماركوس ألونسو "في بعض الأحيان من المهم أن نتذكر كيف كانت الأمور تسير لندرك كم نحن محظوظين".

من جانبه قال قائد الفريق غاري كاهيل عن أحد الناجين من الهولوكوست الذي روى قصته في الفيديو "أتساءل عما يدور في ذهنه، وعن الصور التي يراها حين يغمض عينيه".

أما نجم الفريق، البلجيكي، إيدين هازارد "نحن نلعب في نفس الفريق مع أصحاب البشرة السوداء أو من الصين أو أشخاصا بيض، هكذا يجب أن يكون العالم".

وسيدخل لاعبو تشيلسي مباراتهم أمام بورنموث وهم يرفعون شعار "لا لمعادات السامية"، ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.