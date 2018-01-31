شاهد.. نيمار يقوم بتصرف "صبياني" أمام لاعب نادي رين الفرنسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة باريس سان جيرمان ورين ضمن مباريات الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الفرنسية، لقطة مثيرة للجدل من جانب اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بعد أن قام بحركة اعتبرها البعض "غير أخلاقية" مع لاعب الفريق الخصم.

وقام نيمار بتدخل على لاعب رين، تحصل بسببه على بطاقة صفراء في آخر دقائق المباراة، قبل أن يذهب باتجاه اللاعب ويمد يده متظاهرا بمساعدته ثم يسحبها بعد أن قام الثاني بقبول مساعدته.

وضحك اللاعب البرازيلي بعد قيامه بهذه الحركة بطريقة ساخرة من لاعب الفريق الآخر، وهو الأمر الذي لم يتقبله عدد من الجماهير الفرنسية.

واشتهر نيمار بتصرفاته التي يعتبرها البعض "صبيانية"، الأمر الذي جعله عرضة لاستفزازات الخصم وخشونة لاعبي الفرق التي تواجه فريقه.