مسؤول روسي يحذر من "فضيحة" التهام الجراد لعشب ملاعب كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر أحد المسؤولين في وزارة الزراعة الروسية من الجراد، خلال استضافة بلاده لمباريات كأس العالم 2018، إذ عبر عن مخاوفه من أن يأكل الجراد أرضية الملاعب التي ستستضيف المباريات.

وقال بيوتر تشيكماريوف "لا يجب أن نحرج أنفسنا أمام المجتمع الدولي"، في تحذير منه للجنة المنظمة من ظاهرة الجراد.

وتابع تشيكماريوف حدثه قائلا "لقد تعلمنا كيف نتعامل مع الجراد لكنني أخشى أن ينتهي بنا الأمر إلى فضيحة بسبب تكاثر الجراد".

وأوضح المسؤول الروسي وجهة نظره قائلا "ملاعب كرة القدم خضراء والجراد يحب الأراضي التي يغطيها العشب الأخضر، ماذا يمكن أن يحدث إذا دخل الجراد إلى أرضية الملعب؟".

وتستعد روسيا لاحتضان الحدث الأكبر في كرة القدم، حين تحتضن بطولة كأس العالم 2018 على أراضيها، للمرة الأولى في تاريخها، في يونيو/حزيران المقبل.

يسعى القائمون على تنظيم المونديال إلى تجاوز كل العقبات التي تواجههم ولعل أبرزها يكمن في السيطرة على المشجعين وتجنب أي اشتباكات بين جماهر المنتخبات المشاركة، في محاولة منهم لتحسين سمعة البلاد بعد فضيحة المنشطات التي ضربت الرياضة الروسية مؤخرا.