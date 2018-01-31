شاهد الظهور الأول للسعودي سالم الدوسري بقميص فياريال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر اللاعب السعودي سالم الدوسري، بقميص ناديه الجديد، فياريال الإسباني، وذلك في فيديو نشر له عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع "تويتر".

وظهر الدوسري وهو يداعب الكرة ويقوم بما يسمى "الكنترول" في عالم كرة القدم، مرتديا قميص "الغواصات الصفراء".

وانتقل الجناح السعودي إلى الفريق الإسباني حتى نهاية الموسم، قادما من نادي الهلال، ليخوض تجربته الاحترافية الأولى في أوروبا.

وتم الإعلان عن انتقال الدوسري إلى فياريال في الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة السعودية، في الرياض، خلال الشهر الجاري.