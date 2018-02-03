رأي: أحمد حجازي يسطر اسمه بحروف من ذهب في الدوري الإنجليزي بعيدا عن الأضواء

هذا التقرير بقلم عبيدة نفاع، محرر الشؤون الرياضية بموقع CNN بالعربية ولا يعكس بالضرورة رأي أو توجهات الشبكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يقدم المدافع المصري "العملاق"، أحمد حجازي مستويات مميزة خلال الموسم الحالي مع فريقه ويست بروميتش ألبيون، ورغم أن وسائل الإعلام لا تركز كثيرا على هذا اللاعب لأنه يلعب مع فريق متواضع، إلا أن الأرقام والمستويات التي يقدمها حجازي تشير إلا أنه أحد أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، هذه خمسة معلومات قد لا تعرفها عن حجازي.

إصرار رغم الظروف

يمر ويست بروميتش بفترة صعبة للغاية خلال الموسم الحالي، باحتلاله المركز الأخير في الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، ورغم ذلك فإن حجازي ساعد الفريق على الخروج من سبع مباريات بشباك نظيفة.

ورغم أن الفريق يقبع في المركز الأخير، إلا أن دفاع ألبيون هو سابع أقوى خط دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع أرسنال وليستر سيتي وبرايتون، قبل الجولة 26 إلا أن مشكلة ويست بروميتش تكمن في خط الهجوم الذي لم يسجل سوى 19 هدفا ليكون ثالث أضع خط هجوم في "البريميرليغ".

استمرارية

حجازي هو أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن لعب 25 مباراة في 25 جولة، كما بدأ أساسيا في مباراة الفريق في الجولة 26، ليكون اللاعب الوحيد الذي شارك في جميع مباريات فريقه خلال الموسم الحالي.

لا يكتفي الفرعون المصري بالمشاركة، بل يلفت الأنظار في كل مباراة بمستواه المتميز وتدخلاته الحاسمة وتغطيته المميزة، الأمر الذي يجعله أحد أبرز لاعبي ويست بروميتش إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.

أخطاء قليلة

يعد حجازي أحد أقل المدافعين ارتكابا للأخطاء المباشرة (التي يسجل بسببها أهدافا)، إذ لم يخطئ سوى في مرة واحدة وهو الأمر الذي يدل على تركيز عال في معظم المباريات.

بلا حالات طرد

لم يتلق المدافع المصري سوى 3 بطاقات صفراء في 25 مباراة خاضها مع فريقه خلال الموسم الحالي وهو أقل لاعبي قلب الدفاع تلقيا للإنذارات في الفريق، كما أنه لم يتحصل على أي بطاقة حمراء خلال الموسم الحالي.

هداف

يعد حجازي أكثر مدافع يسجل أهدافا في ويست بروميتش بالتساوي مع الإيرلندي الشمالي جوني إيفانز برصيد هدفين لكل منهما، إذ سجل حجازي هدفه الثاني في بداية مباراة الجولة 26 أمام ساوثهامبتون.