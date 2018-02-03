أرسنال يكتسح إيفرتون وأوباميانغ يسجل هدفا "مشكوكا في صحته"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح أرسنال ضيفه إيفرتون بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي شهدت تسجيل النجم الغابوني المنتقل حديثا إلى صفوف "الغانرز"، بيير إيمريك أوباميانغ، هدفه الأول مع الفريق اللندني.

فعلى أرضية ملعب "الإمارات"، تقدم أصحاب الأرض مبكرا عبر اللاعب الويلزي أرون رامسي، عند الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الفرنسي لوران كوسيلني الهدف الثاني لأرسنال عند الدقيقة 14.

وسجل رامسي الهدف الثالث لـ"الغانرز" عند الدقيقة 18، قبل أن يسجل أوباميانغ الهدف الرابع عند الدقيقة 37، بهدف مشكوك في صحته، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة لأرسنال.

وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب الإنجليزي كالفيرت ليوين، الفارق لإيفرتون عند الدقيقة 64، قبل أن يسجل رامسي الهدف الخامس لفريقه والثالث له في المباراة عند الدقيقة 74.

وبهذا الفوز، وصل أرسنال إلى نقطته رقم 45 ليحتل المركز السادس في الجدول العام للدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 31 في المركز العاشر.