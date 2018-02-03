السعودي فهد المولد يغيب عن مواجهة ليفانتي وريال مدريد في الدوري الإسباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم يستدع مدرب نادي ليفانتي الإسباني، خوان مونييز، اللاعب السعودي فهد المولد إلى التشكيلة التي ستواجه ريال مدريد، مساء السبت على أرضية ملعب "سبوتات دي فالنسيا".

وضمت القائمة التي استدعاها المدرب الإسباني، 18 لاعبا، كان منهم الوافد الإيطالي الجديد للفريق جايمباولو باتزيني.

ولم تضم القائمة اسم المولد، الذي انضم مؤخرا لصفوف الفريق قادما من نادي اتحاد جدة، وهو أمر قد يتفهمه البعض لأن اللاعب السعودي بحاجة لوقت للتأقلم مع أجواء الفريق الإسباني.

سيواجه ليفانتي نظيره ريال مدريد ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني، في مباراة يسعى من خلالها أصحاب الأرض للابتعاد عن مراكز الهبوط.

بالمقابل، يطمح الفريق الملكي لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في "الليغا"، ليتجنب خسارة المركز الرابع مؤقتا، لصالح فياريال.