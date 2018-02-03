جماهير مانشستر يونايتد تحيي الذكرى 60 لحادثة تحطم طائرة الفريق في ميونخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحيي جماهير مانشستر يونايتد الذكرى 60 لحادثة تحطم طائرة الفريق في مدينة ميونخ الألمانية في 6 فبراير/شباط من عام 1958، والتي راح ضحيتها 23 شخصا من لاعبين للفريق ومشجعين وصحفيين.

وقبل مباراة الشياطين الحمر مع هدرسيفيلد تاون على أرضية لمعب "أولد ترافورد"، ستحيي الجماهير الذكرى المأساوية في تاريخ النادي بحضور اثنين من الناجين وهما هاري غريغ وبوبي تشارلتون.

وقعت هذه الحادثة المأساوية في مطار ميونخ، بعد أن فشلت الطائرة التابعة للخطوط الجوية البريطانية الأوروبية، في الإقلاع خلال محاولتها الثلاثة بسبب الصقيع الذي تراكم على أرضية المدرج.

وأودت هذه الحادثة بحياة 23 شخصا من أصل 44 كانوا على متن الطائرة، إذ فقد الفريق ثمانية من لاعبيه بالإضافة إلى وفاة اثنين من طاقم الطائرة وثلاثة أفراد من بعثة الفريق وثمانية صحفيين واثنين من مشجعي الفريق.

هبطت طائرة اليونايتد في ميونخ بعد عودة الفريق منتصرا على فريق النجم الأحمر الصربي، من أجل التزود بالوقود وحاول قائد الطائرة الإقلاع في مناسبتين لكنه لم ينجح، قبل أن يقوم بمحاولة ثالثة أدت إلى وقوع الحادث.

يذكر أن اليونايتد سيلتقي بهدرسفيلد تاون ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة يسعى من خلالها الشياطين الحمر لمداواة جراح الهزيمة أمام توتنهام هوتسبرز في الجولة الماضية.