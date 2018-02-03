ريال مدريد يتعلم من تجربة برشلونة ويسعى لتجنب الوقوع في أخطائه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ينوي ريال مدريد وضع قيمة لفسخ عقد لاعبيه الذين يتخرجون من أكاديميات الفريق، لضمان عدم رحيلهم إلى فرق أخرى قبل أن يستفيد الفريق الأول للريال منهم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" المقربة من الفريق العاصمي.

ويسعى رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، إلى وضع شرط فسخ عقد بقيمة 30 مليون يورو، على عقد كل لاعب في أكاديميات الفريق يبلغ الـ16 عاما.

ويطمح الفريق الملكي للاستفادة من تجربة غريمه التقليدي، برشلونة، الذي نجح في بناء عهده الذهبي معتمدا على خريجي مدرسته الشهيرة، لا ماسيا.

ولم يعد الفريق الكتالوني يعتمد على لاعبي لا ماسيا بشكل كبير في آخر سنتين بل بات يراهن على سياسة شراء اللاعبين والتي اعتمد عليها ريال مدريد منذ زمن بعيد.

وخسر برشلونة ثلاثة لاعبين من الأكاديمية مؤخرا، بعد رحيل إيريك غارسيا إلى مانشستر سيتي وسيرجيو غوميز إلى بروسيا دورتموند وجوردي مبولا إلى موناكو.

وفقد الفريق الكتالوني الكثير من لاعبي لا ماسيا في الآونة الأخيرة بعد أن استغنى عن تياغو ألكانتارا وأداما تراوري وجيرارد ديلوفيو وغيرهم من اللاعبين الذي كان من الممكن أن يستفيد منهم برشلونة ويطور مستواهم.

من جانبه، لا يريد الفريق الملكي التضحية بلاعبي الأكاديمية كما فعل مع خوان ماتا الذي أصبح أحد أبرز نجوم الكرة الإسبانية.