مباراة "ديربي جدة" تنتهي سلبية النتيجة وإيجابية الأداء في ملعب الجوهرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتهت مباراة الأهلي والاتحاد فيما يعرف بـ"دربي جدة" بالتعادل السلبي على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم الأداء الجيد نسبيا الذي قدمه الفريقان إلا أن المهاجمين فشلوا في حل عقدة المرمى وهز الشباك لتنتهي المباراة كما بدأت.

ولفت الحضور الجماهيري المميز الأنظار من الجانبين، كما حضرت العائلات السعودية هذه المباراة للمرة الأولى في تاريخ "الديربي".

وبهذا التعادل، أضاع الأهلي فرصة الاقتراب من المتصدر، الهلال، بعد أن وصل لنقطته رقم 38 مقابل 42 نقطة للهلال، في حين حقق الاتحاد نقطته رقم 28 في المركز الخامس.