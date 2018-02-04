في مباراة مجنونة.. ليفربول يتعادل مع توتنهام وصلاح يكسب المعركة أمام كين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في مباراة مجنونة على أرضية ملعب "أنفيلد رود" ، اقتنص توتنهام نقطة ثمينة من مضيفه ليفربول، بعد أن تعادل معه بهدفين لمثلهما، في مباراة سجل فيها النجم المصري محمد صلاح هدفين، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول عند الدقيقة الثالثة عبر صلاح، الذي أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا في 25 مباراة بتاريخ الفريق الأحمر، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، سيطر توتنهام على مجريات اللعب ونجح في تسجيل هدف التعادل عبر البديل الكيني فيكتور وانياما، عند الدقيقة 80.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة إثارة كبيرة في المباراة، إذ تحصل الضيوف على ركلة جزاء، أهدرها الإنجليزي هاري كين عند الدقيقة 87، قبل أن يعود الفرعون المصري ويسجل هدف التقدم لليفربول عند الدقيقة 91.

وقبل نهاية المباراة بثوان، منح الحكم ركلة جزاء أخرى للضيوف، بعد إشارة من الحكم المساعد، وهذه المرة نجح كين في تسجيل هدف التعادل لفريقه، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما بين الفريقين.

وبقي المهاجم الإنجليزي متصدرا لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، في حين قلص صلاح الفارق مع كين إلى هدف وحيد، بعد وصوله إلى هدفه رقم 21.

ووصل ليفربول إلى نقطته رقم 51، في المركز الثالث، في حين حقق توتنهام النقطة 49، في المركز الخامس.