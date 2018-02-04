محمد صلاح يحطم رقما قياسيا بتسجيله هدف الافتتاح أمام توتنهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام توتنهام هوتسبرز، ليوقع على هدفه رقم 20 في 25 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز ويصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ النادي.

ووفقا لما نشره موقع Opta المتخصص بالإحصائيات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، فإن صلاح هو اللاعب الوحيد الذي يسجل 20 هدفا في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الأول في المباراة التي يستضيفها ملعب أنفيلد رود، عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، والحصيلة قابلة للزيادة، حتى نهاية المواجهة.

يذكر أن النجم المصري، هو أول لاعب يبلغ الـ20 هدفا في ليفربول خلال موسم واحد منذ موسم 2013/2014، حين سجل النجم الأوروغوياني لويس سواريز 31 هدفا.