رونالدو يشارك في حملة تبرع بالدم للإسرائيليين.. وميسي سفيرا لشركة إسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشارك اللاعب البرتغالي لريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بحملة توعية أطلقتها منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، تحث على ضرورة التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة المرضى والجرحى في إسرائيل، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمنظمةعلى موقع فيسبوك.

وكشفت المنظمة أن رونالدو سينضم إلى حملتها التي تدعو إلى التشجيع على التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى الإسرائيليين.

وأكدت المنظمة أن مراكز التبرع بالدم ستنتشر في مناطق متفرقة من إسرائيل، وذلك اقتداء بما تنظمه دول أخرى من حملات تشجيع على هذا الأمر.

من جانبه، نشر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر جاء فيها: "لاعب كرة القدم الأسطوري رونالدو يشارك في حملة توعية أطلقتها منظمة نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية من أجل تشجيع التبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى والجرحى في إسرائيل. هذه هي مبادرة إنسانية رائعة يقوم بها أحد أكبر الرياضيين العالميين الذي يشكل مثالا يحتذى به لملايين من الناس".

وكان اللاعب الأرجنتيني لبرشلونة، ليونيل ميسي، قد تعاقد في ديسمبر/كانون أول الماضي، مع شركة إسرائيلية مختصة بالعملة الإلكترونية وأنظمة "Blockchain"، على أن يكون سفيرا لها حول العالم، وفقا لم نشرته الشركة التي تدعى "Sirin Labs" عبر صفحتها على تويتر.

من جانبه، كان ميسي قد نشر صورة عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام وكتب فوقها "متحمس للتعرف على الـBlockchain وسعيد بالانضمام إلى شركة Sirin كشريك".