قبل ديربي جدة.. هكذا تتنافس جماهير الأهلي والاتحاد بالأهازيج
هكذا تتنافس جماهير الأهلي والاتحاد بالأهازيج
رياضة
آخر تحديث الأحد, 04 فبراير/شباط 2018; 07:30 (GMT +0400).
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يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، "ديربي المدينة" بين الأهلي والاتحاد، ضمن مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين السعودي، وتحظى هذه المباراة بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم السعودية، فما هي أبرز الأهازيج التي يستخدمها مشجعو الفريقين لتحفيز فرقهم في هذا الديربي.
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