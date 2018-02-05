عمر السومة يعلن عن موعد عودته للملاعب بعد إنهاء المرحلة الثانية من العلاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المهاجم السوري لنادي أهلي جدة السعودي، عمر السومة، عن وصوله إلى مدينة جدة بعد رحلة علاجية استمرت لأشهر، كما كشف عن موعد عودته للملاعب.

وقال السومة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "الحمدلله من شوي وصلت جدة بعد ما خلصت المرحلة الثانية من العلاج".

وكشف هداف الدوري السعودي للمحترفين عن موعد عودته للملاعب قائلا " الدكتور(كيناست) طمني إن وضع رجلي الحمدلله تمام وإن شاء الله بعد ثلاثة أسابيع أكون جاهز دعواتكم".

وغاب "العكيد" عن صفوف الأهلي في آخر تسع جولات من الدوري بسبب الإصابة التي تعرض لها، بعد أن سجل 10 أهداف في 10 جولات خاضها.

وكان قسم من جماهير الأهلي قد هدد بمقاطعة حضور مباريات الفريق في حال استبعاد السومة من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا عبر وسم "المدرجات حتوحشنا".

جانب من تعليقات جماهير الأهلي: