شركة الاتصالات السعودية تحصل على حقوق نقل البطولات السعودية باتفاقية قياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وقعت الهيئة العامة للرياضة السعودية اتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية، لحقوق نقل مباريات المسابقات السعودية ومنها الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى الرعاية التسويقية.

وأعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر عن توقيع العقد خلال حفل أقيم الإثنين بحضور رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ، ورئيس الاتحاد السعودي، عادل عزت.

وقال آل الشيخ في كلمة ألقاها خلال الحفل "عقدنا مع شركة الاتصالات السعودية هو أكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط"، كما أشار إلى أن قيمة العقد الحالي تعادل ثلاثة أضعاف قيمة العقد السابق.

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، خالد البياري، عن أن قيمة الاتفاقية تبلغ 6 مليارات و600 مليون ريال سعودي (1.7 مليار دولار).

وكانت تنفرد قنوات MBC PRO SPORT، بنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين والمسابقات الكروية السعودية.