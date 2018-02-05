محمد صلاح يتفوق على ميسي في السباق على "الحذاء الذهبي".. فأي مركز يحتل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يصارع النجم المصري محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2017/2018، بعد تألقه مع ليفربول وتسجيله 21 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 25 مباراة خاضها مع "الريدز".

ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوريات الأوروبية المتنافسين على هذه الجائزة برصيد 42 نقطة، وذلك لأن حساب النقاط يتم عبر ضرب عدد الأهداف بـ2.0 أو ما يسمى بـ"عامل الصعوبة".

ويأتي الفرعون المصري خلف المهاجم الإنجليزي لتوتنهام هوتسبرز، هاري كين، والذي حصد 44 نقطة بعد تسجيله 22 هدفا.

يتقاسم صلاح المركز الثاني مع المهاجم الأوروغوياني لباريس سان جيرمان، إدينسون كافاني، الذي يمتلك 42 نقطة، أيضا.

من جانبه، يحتل حامل لقب النسخة الماضية من الجائزة، ليونيل ميسي، المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع مهاجم نادي لاتسيو، الإيطالي شيرو إيموبيل.

يذكر أن هذه الجائزة تقدم لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى بنهاية كل موسم.