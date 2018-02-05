لاعب ليستر سيتي يكشف حقيقة غضب اللاعبين من اختفاء رياض محرز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدلى لاعب ليستر سيتي، الإنجليزي مارك ألبرايتون، بتصريحات نفى فيها صحة التقارير التي أكدت أن لاعبي الفريق يشعرون بالغضب من غياب النجم الجزائري رياض محرز عن تدريبات الفريق خلال المباراتين الأخيرتين، وذلك عقب مباراة الفريق مع سوانزي سيتي.

وقال ألبرايتون "لقد اعتدنا على سماع مثل هذه القصص المختلقة، منذ إقالة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري من تدريب الفريق المومس الماضي".

وأضاف اللاعب الإنجليزي "لا يمكننا أن نجادل أحدا أو نعترض على تصرفاته، نحن نركز فقط على دورنا كلاعبي كرة قدم".

وتابع ألبرايتون حديثه قائلا "لقد رأيت بعض التقارير التي تحدثت عن أن اللاعبين غاضبين وهذا بعيد جدا عن الحقيقة، نحن نعلم أن مثل هذه الأمور ستحدث وعلينا التعامل معها".

وكان محرز قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية، لكن إدارة ليستر رفضت العرض المقدم وطالبت بمقابل مادي أكبر لتفشل الصفقة.

وتوارى محرز عن الأنظار منذ فشل رحيله إلى السيتي دون أن يعرف أحد من زملائه في الفريق أين هو، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن العقوبات التي قد يصدرها النادي بحقه.