إيفانكا ترامب تترأس الوفد الرئاسي الأمريكي في الحفل الختامي للألعاب الأولمبية الشتوية

واشنطن، الولايات المتحدة الامريكية (CNN) – تستعد ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيفانكا، للسفر إلى كوريا الجنوبية من أجل حضور الحفل الختامي لدورة الألعاب الشتوية التي ستستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وسترأس إيفانكا الوفد الرئاسي الأمريكي المتجه إلى كوريا الجنوبية من أجل حضور الحفل وفقا لما كشفه مسؤول في البيت لأبيض لـCNN.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأمريكي هو من طلب من ابنته حضور الحفل الختامي لأولمبياد بيونغ تشانغ، بالإضافة إلى مطالبة اللجنة الأمريكية الأولمبية لها بالحضور.

وستشهد إيفانكا بعض المسابقات الرياضية التي ستشارك فيها أمريكا، وفقا لما قاله نفس المسؤول، الذي ذكر أيضا أن أسماء المشاركين في الوفد الرئاسي سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

وستنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية في 8 فبراير/شباط الجاري وسيسدل الستار عنها في 25 من نفس الشهر.

يذكر أن والدة إيفانكا، إيفانا ترامب، كانت متزلجة وهي الموهبة التي ساعدتها على الخروج من تشيكوسلوفاكيا.