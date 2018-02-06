شاهد.. لاعب ليفربول يعتدي بالضرب على خصمه ويتلقى طردا مباشرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قام لاعب ليفربول، الإنجليزي آدم لالانا بالاعتداء على لاعب توتنهام، خلال مشاركته مع الفريق الرديف لـ"الرديز" (تحت 23 عاما)، الأمر الذي أدى إلى طرده مباشرة من قبل حكم اللقاء.

وقام لالانا بالاعتداء على اللاعب جورج مارش، بلف يديه على رقبة الأخير، الأمر الذي استدعى تلقيه بطاقة حمراء مباشرة من حكم اللقاء.

وكان اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 29 عاما، أحد أربعة لاعبين من الفريق الأول يشاركون في المباراة، رفقة داني إنغز ودومينيك سولانكي وبين وود برن.

ولا يمر لالانا بأفضل فتراته مع ليفربول، بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها، الأمر الذي أفقده الكثير من إمكانياته وأبعده عن التشكيلة الأساسية للفريق.

يذكر أن اللاعب الإنجليزي شارك في سبع مباريات من أصل 26 مباراة خاضها فريقه خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.