الاتحاد السعودي يدافع عن سامي الجابر ضد "إساءات" بعض النقاد الرياضيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن النجم السابق للكرة السعودية والعضو السابق في الاتحاد، سامي الجابر، بعد "الإساءة" التي تعرض لها من قبل بعض النقاد الرياضيين، وفقا لبيان نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"

وجاء في البيان "يبدي الاتحاد السعودي لكرة القدم استياءه لما ورد في بعض البرامج الرياضية على لسان عدد من النقاد الرياضيين من إساءة للكابتن سامي الجابر على خلفية خروجه من عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي".

وتابع الاتحاد دفاعه عن الجابر في البيان قائلا "ويشدد الاتحاد السعودي لكرة القدم على حق الكابتن سامي الجابر في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإساءات الصادرة بحقه، مؤكدا دعمه له في هذا الحق".

وأضاف الاتحاد "ويتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالشكر الجزيل للكابتن سامي الجابر لما قدمه خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، متمنين له التوفيق في مواصلة مسيرته الرياضية".

وقد تمت إقالة الجابر من عضوية مجلس إدارة الاتحاد في أواخر شهر يناير/كانون ثاني الماضي، بعد شهرين من تعيينه في هذا المنصب.