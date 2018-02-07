شاهد.. الملك سلمان يشهد افتتاح سباق الهجن السنوي الكبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN) – شهد الملك سلمان بن عبد العزيز انطلاق سباق الهجن السنوي الكبير، والذي يقام في العاصمة السعودية، الرياض بمشاركة عدة دول عربية وخليجية، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32".

ونشرت قناة الإخبارية السعودية فيديو يظهر حضور العاهل السعودي لانطلاق السباق الذي يشكل حدثا بارزا للسعوديين لأنه يعبر عن التراث السعودي والخليجي.

ويبلغ عدد أشواط هذا السباق، ستة أشواط، وتمتد مسافة الشوط الرئيسي إلى 19 كم ويشترط فيه أن يكون عمر الهجن أربعة أعوام أو أكثر.

"وتنقسم أنواع الهجن إلى عدة أنواع منها الهجن الحرة من شمال الجزيرة العربية، والهجن العمانية وهي من سلطنة عمان الشقيقة من جنوب الجزيرة العربية، والهجن السودانية وهي من دولة السودان الشقيقة"، حسب الوكالة الرسمية السعودية.